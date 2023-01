A ne pas rater ce soir: «1985»: la série-événement sur les Tueries du Brabant, racontée par son créateur, Willem Wallyn

Entre 1983 et 1985, 28 personnes ont perdu la vie dans ce qui reste la plus grande énigme de notre pays. Willem Wallyn est le scénariste qui ose faire resurgir cette période sombre de notre passé. Il en explique les raisons.

Il avait 20 ans quand la Belgique a plongé dans la psychose des braqueurs fous qui débarquaient dans des Delhaize pour s’emparer des recettes de la journée tout en canardant les innocents clients. Alors étudiant en droit à la VUB, il a suivi cette actualité, dévoré la presse, essayé de comprendre les motivations de ces malfrats… Puis, il a travaillé au cœur de l’affaire en quelque sorte. Avocat stagiaire, il a fait partie des collaborateurs de la préparation de la première commission parlementaire sur les « Tueurs du Brabant ». Willem Wallyn a suivi les procès de Bouhouche et Beijer, il connaît bien les dossiers. Quand lui qui a signé la très bonne série « De 16 » est contacté par un producteur pour s’attaquer à cette période sombre de notre histoire, Willem Wallyn accepte. « C’est notre Vietnam qu’on n’a jamais réglé, cela reste une défaite morale, politique, juridique et criminelle. Je trouvais que c’était important d’en reparler. J’ai constaté que c’était une plaie qui a traversé plusieurs générations. Dès qu’il y a un nouvel élément, la presse flamande en fait sa une. La blessure est encore ouverte en Flandre, peut-être parce que ce qui s’est passé à Alost a été d’une grande atrocité », analyse-t-il.

Mais pourquoi maintenant ? « Le monde était extrêmement polarisé à cette époque. L’Europe était coupée en deux, le danger nucléaire planait aussi au-dessus de nos têtes, rappelez-vous… Aujourd’hui, je ressens cette polarisation très présente dans les yeux de mes enfants, quand je regarde les J.T, quand je vais aux USA », explique-t-il. De fait, en regardant ce chapitre de rupture de confiance de la population envers les forces de l’ordre et le monde politique, on ne peut y voir qu’un miroir de notre présent. « C’est notre mission de parler du monde, de courir des risques de s’attaquer à un sujet délicat et de le rendre compréhensible, d’expliquer un sentiment universel à travers une histoire locale », ajoute-t-il.