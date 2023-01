Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dante Vanzeir étant actuellement blessé et fortement courtisé par les New York Red Bulls qui aimeraient s’attacher ses services d’ici à la fin du mercato hivernal, Karel Geraerts pourrait devoir faire appel à Gustaf Nilsson beaucoup plus souvent à l’avenir. Car le « géant » suédois ne débutait là que son troisième match comme titulaire en championnat. « Mais de toute façon, je comptais l’utiliser davantage », explique son entraîneur. « Il a été blessé durant un long moment en début de saison. Maintenant, il est totalement fit. »