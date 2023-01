Malgré les rumeurs incessantes, Loïc Lapoussin est «concentré à 100% sur l’Union»

« Je suis quelqu’un qui ne se pose pas trop de questions. J’essaye de prendre mon plaisir sur le terrain et on verra ce qu’il s’ensuit. Je suis concentré à 100 % sur l’Union. Si je devais être amené à partir, on verrait ça plus tard. Mais pour l’instant, ce n’est pas ce que je regarde. » Lapoussin est également revenu sur la sanction que son club lui avait infligé après son contrôle d’alcoolémie positif au volant de sa voiture le 4 décembre 2022. « Je l’ai bien vécue. J’ai fait des erreurs personnelles et il fallait que j’assume. »

La série continue

L’Union enchaîne un quatorzième match de championnat sans défaite (11 victoires pour 3 défaites). Son dernier revers face à un adversaire belge (coupe de Belgique comprise) remonte au 11 septembre dernier contre Genk. Les Saint-Gillois reviennent également à six points du leader limbourgeois qui n’a pas joué contre Eupen vendredi soir, la rencontre ayant été remise en raison des conditions météorologiques.

Safari prêté au Lierse

Le jeune Ryan Safari, 19 ans, est prêté jusqu’à la fin de la saison au Lierse qui doit compenser le départ de Leonardo Rocha parti pour le club polonais de Radomiak. Avec les U23 saint-gillois actifs en D2 ACFF, Safari avait inscrit 9 buts depuis le début de la saison. Il évoluera désormais en Challenger Pro League.