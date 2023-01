Succès pour la 100e édition du Salon de l’auto, qui a attiré plus de 265.000 visiteurs

La 100e édition du Salon de l’auto a attiré plus de 265.000 visiteurs sur le site de Brussels Expo, une «pleine réussite», a annoncé dimanche la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle (Febiac), qui organise l’événement.

Bien que les chiffres de la fréquentation ne soient pas encore définitifs, l’objectif fixé à 300.000 visiteurs ne sera pas atteint. L’évènement reste toutefois, selon la Febiac, l’événement indoor le plus important de Belgique. «Nous avons accueilli environ 30.000 personnes par jour», explique Gabriel Goffoy, directeur de la Febiac et du Salon de l’automobile. «Dans la configuration actuelle (dans six palais de Brussels Expo, NDLR), c’est la limite, il faut que cela reste agréable pour les visiteurs».