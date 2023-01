Thierry Neuville débute sa saison avec une 3e place à Monte-Carlo: «J’ai tout donné»

Thierry Neuville (Hyundai) a débuté la nouvelle saison du championnat du monde des rallyes (WRC) avec une troisième place lors du rallye de Monte-Carlo. «J’espérais plus mais je peux dire que j’ai tout donné», a réagi Neuville dimanche.

En remportant deux spéciales et en prenant deux points supplémentaires au classement des pilotes lors de la Powerstage, Neuville tire un bilan positif de ce premier rallye de la saison. «Même si nous aurions préféré être plus mêlés à la bataille pour la victoire, c’est tout de même un bon début de saison, surtout si on le compare à l’année dernière. Nous avons eu plus d’usure de pneus et avons manqué de vitesse pure. Même si nous prenions des risques, nous ne pouvions pas suivre les leaders. Et donc nous devions être intelligents, et nous l’avons été.»

Un premier podium cette saison pour le Saint-Vithois qui a déjà les yeux rivés vers le rallye de Suède, prévu du 9 au 12 février. «Nous avons gardé la voiture sur la route et gardé un rythme aussi élevé que possible. Au final, c’est quand même génial d’être à nouveau sur le podium du Monte-Carlo. La Suède sera un rallye différent. Nous devrions être en mesure de rivaliser là-bas», a conclu Neuville.