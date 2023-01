Bruges-Charleroi: au retour des vestiaires, Skov Olsen, à peine monté au jeu, remet les deux camps à égalité (2-2, direct)

Cela fait presque trois mois que le Club de Bruges n’a plus goûté aux joies de la victoire en Jupiler Pro League. Leur dernier succès remonte au 29 octobre, lorsque les hommes de Carl Hoefkens s’étaient imposés face au KV Ostende. Depuis, les Brugeois ont enchaîné six rencontres sans victoires et ont vu le tacticien belge être remplacé par Scott Parker.

En face, les Zèbres ont également connu un changement d’entraîneur, Felice Mazzù fêtant son grand retour au sein du club carolo. Et, ce dimanche, la confiance sera clairement du côté des Zèbres, qui restent sur trois rencontres sans défaites et qui comptent bien prolonger leur série sur la pelouse du Jan Breydelstadion.

Les compos

Bruges : Mignolet, Buchanan, Odoi, Mechele, Meijer, Onyedika, Nielsen, Vanaken, Nusa, Yaremchuk, Lang.

Charleroi : Koffi, Marcq, Bager, Boukamir, Kayembe, Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Mbenza, Badji.

La rencontre en direct

Les statistiques du match