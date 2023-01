Grève du secteur non-marchand à Bruxelles: «Niveau historiquement haut avec 10% de lits sont fermés faute de personnel»

Le secteur de la santé se porte mal, très mal. La situation semble avoir atteint un point critique avec des « problèmes aigus d’engagement ». « Si on regarde les lits hospitaliers à Bruxelles, on est de l’ordre de 10 % de lits qui sont fermés faute de personnel. Des niveaux historiquement hauts qui sont vraisemblablement les résultats de la crise Covid et de l’expression d’une forme de souffrance au travail de la part des travailleuses essentiellement, des travailleurs, d’un certain nombre de personnes qui sont en congé maladie ou qui ont quitté la profession », a présenté le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) vendredi en séance plénière. « Il y a des services hospitaliers complets qui sont fermés. »

Ce secteur dépend du fédéral. Le ministre a introduit de manière officielle une demande de discussion en conférence ministérielle de la Santé avec un certain nombre de propositions pour avoir un plan de rétention positive et d’attractivité au niveau du personnel infirmier.

« Sans les aides soignantes, un hôpital ne tourne pas et une maison de repos non plus », a souligné Alain Maron qui a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises. « Le fédéral a déjà avancé sur un certain nombre d’aspects, financiers en termes de salaire (le fond blouse blanche, etc.) mais force est de constater que c’est loin de suffire. Le fédéral lui-même le constate. »

Grève le 31 janvier Cette pénurie d’aide soignant touche toutes les régions, de façon un peu plus forte à Bruxelles. À bout, le secteur non marchand fera grève le 31 janvier à Bruxelles. Inquiet quant aux conséquences pour les patients et les maisons de repos, le député et bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) a interpellé Alain Maron. Ce dernier a rappelé que la Cocom n’est pas le pouvoir organisateur d’hopitaux ni des maisons de repos. C’est au pouvoir organisateur et aux organisations syndicales d’assurer le service, ainsi qu’aux bourgmestres.