Caroline peine à trouver un médecin généraliste pour sa mère à Schaerbeek: «J’ai dû appeler 11 docteurs»

On l’avait prévenue mais Caroline (prénom d’emprunt) n’imaginait pas que la tâche serait si ardue. Sa mère, âgée de 91 ans, habite à Schaerbeek. Le médecin généraliste proche de la pension étant plus souvent en vacances depuis un an qu’à son cabinet, Caroline a décidé de prendre les devants et s’est mise en quête d’un nouveau docteur.