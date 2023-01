«Le carnaval de Ressaix et ses six sociétés méritent une superbe affiche!»: le 12e concours est lancé, à vos crayons jusqu’au 1er février

Valentin Pletinckx, président de la société royale de gilles les Récalcitrants, rentre tout juste de sa réunion à la Maison du Peuple de Ressaix. « Le carnaval s’annonce bien. Notre groupement espère dépasser les 50 gilles pour le carnaval 2023 qui se déroulera les 26, 27 et 28 mars. Ce sera le Dimanche de la Passion ; ça me parle ! » déclare ce fou de folklore, dont la société a fêté les 110 ans l’an passé.

À cette occasion, une amicale des présidents des sociétés de Ressaix a été créée, au sein de laquelle tous les représentants sont à égalité. « Le but est de nous entraider pour renforcer la beauté et l’attrait de notre carnaval » explique Valentin Pletinckx. Les Arsouilles, les Paysans, la Société Royale « Les Splendides », la Société royale « Les Récalcitrants » et les R’Saisis se donnent donc plus que jamais le petit doigt, y compris pour l’organisation de ce concours.