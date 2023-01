Triste nouvelle à Celles: Stéphane Renard, de la brasserie Nectar Bohème, nous a quittés

Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent pour ce passionné décidément parti bien trop tôt.

« Un gars très terre à terre, charmant, amical et humble, avec une passion pour encore plus de bières terre à terre, simples et droites mais délicieuses. Il va nous manquer ! », lui rend hommage Kevin Desmet de Belgian Beer Geek. Des déclarations de ce type qui se sont multipliées tout au long de ces dernières heures.