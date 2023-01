Les aides à la conduite sont de plus en plus nombreuses sur nos véhicules... mais les Belges ne les aiment pas

L’Institut Vias a interrogé les Belges sur leurs connaissances en matière d’aides à la conduite et surtout sur leur propension à les utiliser. « Il en ressort que la connaissance des différents systèmes est relativement faible. Même ceux qui existent depuis longtemps comme l’ABS, l’ESP et l’ISA ne sont pas connus de tous, ne serait-ce que de nom », analyse Benoît Godart, porte-parole de Vias. Bizarrement, des Belges disent savoir comment désactiver l’ABS et 5 % affirment le faire… alors que c’est impossible à moins d’intervenir sur le câblage.

Si vous n’avez pas pris anglais seconde langue, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Lane Keeping Assist (LKA) ou encore Drowsiness Detection se traduisent en français par systèmes d’aides à la conduite, assistance au maintien de voie et détection de la somnolence.

À propos d’ISA, Intelligent speed adaptation, l’enquête de Vias démontre que les gens qui en disposent déjà sur leur véhicule ne l’utilisent pas « parce qu’ils veulent avoir le contrôle eux-mêmes ». Certains vont même jusqu’à débrancher le dispositif. C’est aussi le cas pour le maintien de voie LKA. « Certains systèmes ne sont pas considérés comme suffisamment fiables ou entraînent des réactions indésirables. Cela crée alors de l’irritation et de l’insécurité », explique Benoît Godart. Pour rappel, ISA est un limitateur interactif qui adapte la vitesse en fonction de la limitation de la zone traversée grâce à la détection des panneaux routiers.

À l’usage, les Belges n’aiment pas non plus le park assist, toujours dans le souci d’avoir le contrôle du véhicule. Mais lorsqu’on leur demande de pointer les options payantes qu’ils prendraient en cas d’achat d’une nouvelle voiture, le park assist arrive en quatrième position avec 9,5 % (notre infographie). En partant du premier choix effectué, seuls deux systèmes d’aide à la conduite apparaissent dans le top 5 : la détection des angles morts, troisième avec 9,6 %, un frifelin devant le park assist. L’airco arrive, de loin, premier avec 22,3 %.

« Le Belge donne plutôt la priorité à son confort par rapport aux aides à la conduite, même s’il y a plutôt un consensus sur le fait que les systèmes d’aide peuvent rendre le trafic plus sûr, bien que la contribution de chaque système varie individuellement. L’assistance au stationnement et l’assistance au maintien de trajectoire sont les moins convaincantes en termes de contribution positive à la sécurité routière », souligne l’Institut Vias. Même si c’est de peu, le pack multimédia devance, dans les préférences, le dispositif de freinage automatique d’urgence. Globalement, la confiance dans les systèmes d'aides est plutôt médiocre. La majorité est plutôt dubitative et ne sait pas si elle peut leur faire confiance. La crainte de dysfonctionnements est relativement importante.

« Très inquiétant »

« En moyenne, un répondant sur six a indiqué qu’il trouverait la conduite d’un véhicule moins agréable avec un système d’aide à la conduite. En particulier, les systèmes qui dirigent eux-mêmes la voiture ou adaptent la vitesse sont considérés comme limitant le plaisir de conduire », relève Benoît Godart. L’enquête de Vias montre par ailleurs que les personnes qui ont choisi d’installer des équipements d’aide ont souvent une fausse idée de leur fonctionnement. « Cela semble très inquiétant : les gens attribuent à ces systèmes des choses qui ne peuvent pas être réalisées et ils partent donc d’hypothèses erronées, parfois dangereuses. Les concessionnaires devraient prendre plus de temps pour tout expliquer au moment de la réception de la voiture », conclut notre interlocuteur.