Accidents sur les routes dégradées: 2,7 millions versés aux usagers

En 2022, la SOFICO qui gère 876 km d’autoroutes et 1.455 km de routes nationales majeures a reçu 345 plaintes d’usagers victimes de sinistres. C’est moins qu’en 2021 (445) ou en 2020 (227). Le nombre d’indemnisations (227) est légèrement supérieur à 2021 (208) mais bien inférieur à 2020 (323). Par contre, les montants payés en transactions avec l’usager ou à la suite d’une condamnation sont nettement plus importants : 1.204.184,73 €, contre 729.201,42 € en 2021 et 482.988,91 € en 2020. Procédures en justice « Le montant global plus élevé que les années précédentes peut s’expliquer par le fait que quelques dossiers avec dommages corporels, donc avec des procédures engagées depuis un certain temps, ont abouti », explique Héloïse Winandy de la SOFICO. « Les montants payés au cours d’une année ne concernent pas nécessairement les demandes reçues au cours de cette même année », confirme Serge Toussaint, porte-parole du Service Public de Wallonie, Mobilité-Infrastructure.

Les demandes d’indemnisations peuvent concerner un simple dégât matériel (une jante, un pneu, un pare-brise ou la carrosserie), mais également des préjudices corporels demandant une instruction beaucoup plus importante impliquant une expertise médicale avec l’établissement des dommages corporels, moraux ainsi que les incapacités de travail et les frais d’éducation d’enfants. « Les dossiers les plus complexes et souvent les plus onéreux font l’objet de procédures amiables ou judiciaires qui peuvent durer des années. Les condamnations éventuelles arrivent, dès lors, avec un décalage dans le temps et portent sur des montants plus conséquents, alourdis par les intérêts judiciaires », résume Serge Toussaint du SPW.

En parallèle de la Sofico, le SPW a indemnisé la suite d’accidents sur le réseau non-structurant, à savoir 6.500 km de routes nationales gérées par lui. En 2022 donc, le Service public de Wallonie a reçu 308 plaintes pour son réseau (95 en 2021 et 317 en 2020), ce qui a donné lieu à 162 transactions pour une indemnisation totale de 891.628 €. En 2021, nous étions 149 transactions pour 280.362,12 €. Ces chiffres sont respectivement 91 et 159.296,33 € en 2020. La note a été plus salée en 2022 pour les transactions.

Par contre, la Région wallonne a été astreinte à payer des sommes plus légères devant le tribunal : 627.121 au lieu de 2,44 millions en 2021 et 1,29 million en 2020. Tous les types d’indemnisations confondus, le SPW et la SOFICO ont donc déboursé 2,722 millions d’euros sur l’ensemble de 2022. À cela, il faut ajouter les dédommagements sur les routes locales, mais ce sont les communes qui s’occupent des dossiers. « Il serait tout à fait hasardeux d’interpréter l’état du réseau routier en fonction des plaintes adressées à la SOFICO et des montants consacrés aux indemnisations », estime Héloïse Winandy. La porte-parole du réseau structurant avance une raison principale : « Les plaintes ne sont pas forcément liées à l’état du réseau. Elles peuvent résulter, par exemple, de dégâts ou d’accidents causés par des pertes d’objets d’usagers ». Dans certains de ces cas particuliers, la SOFICO indemnise si l’auteur de la perte de chargement ne peut pas être identifié.