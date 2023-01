Boulevards de l’Yser et Audent, route de Mons, traversée de Gosselies… Plusieurs gros chantiers routiers prévus par la Wallonie à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Communes effectuent des rénovations routières à longueur d’années. Mais sur les axes dits « nationaux », la responsabilité incombe à la Région wallonne. Régulièrement, cette dernière fait donc le point sur l’état d’avancement de son Plan Infrastructure et Mobilité pour Tous 2020-2026. Dans le dernier document paru, on constate par exemple que plus aucun budget n’est consacré au contournement de la Portelette à Lobbes. Mais aussi que de très nombreux retards sont à déplorer dans la programmation d’une série de chantiers à venir.

« Depuis le début de la mandature, nous avons été confrontés à la crise du Covid, puis aux terribles inondations qui ont mobilisé notre attention et nos moyens. Sans oublier la guerre en Ukraine qui a fait augmenter certains prix », plaide-t-on du côté du cabinet du ministre Henry.

Alors, où et quand seront menés les prochains travaux dans l’entité carolo ?