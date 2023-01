Le PS bruxellois pointe des relations «qui se crispent» avec les Verts

«Aux Verts, je dis et je redis, et nous ne changerons pas de ligne: la politique environnementale ne peut pas se traduire par de la casse sociale. La politique environnementale ne peut pas conduire à renforcer les inégalités sociales. Les socialistes bruxellois continueront à se battre pour assurer justice sociale et cadre de vie moins pollué et plus respectueux de l’environnement. Ce n’est pas l’un ou l’autre. C’est l’un et l’autre», a lancé Ahmed Laaouej (PS), président du PS bruxellois devant des militants et mandataires réunis pour une réception de nouvel an.

Le PS accuse les écologistes de faire primer la préservation de l’environnement sur le défi du logement alors même qu’ils reconnaissent que les habitants de quartiers populaires et densément peuplés de la capitale vivent dans la pollution. Quelques dossiers où des projets de logement sont contestés ont illustré ces tensions: friche Josaphat à Schaerbeek, Chant des cailles à Boitsfort et Marais du Wiels à Forest. «Oui à la biodiversité, oui à la préservation de la planète. Mais oui aussi au droit pour les Bruxellois d’avoir un toit de qualité pour s’abriter et vivre dans la dignité», a souligné M. Laaouej.