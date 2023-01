Basket dames - R1: Herve-Battice se fait peur mais gagne contre Boninne

HERVE-BATTICE 56

BONINNE 55

Intermédiaires : 18-15, 22-22 (40-37), 8-9 (48-46), 8-9 (56-55). Herve-Battice : Cosentino 4, Collignon 2, Magermans 0, Henrard 5, Poussard 12, Bonvoisin 19, Lizin 2, Antoine 5, Borlée 7.

Dans une rencontre où les Herviennes auront toujours été devant, il a pourtant fallu attendre la toute fin de match pour décrocher la victoire. En effet, c’est grâce à un contre salvateur de Noémie Bonvoisin sur la dernière attaque adverse que Herve-Battice a pu glaner sa quatrième victoire en championnat à l’arraché (56-55 au final).

De bon augure pour la suite. « C’est un très beau résultat même si nous nous sommes faits peur », détaille Christophe Hauglustaine, assistant-coach de Herve-Battice. « On a vite pris neuf points d’avance en début de rencontre avant de perdre en intensité suite aux premières rotations. On ne peut pas en vouloir aux filles qui sont rentrées car il y avait 11 degrés dans la salle suite à une panne de chauffage qui dure depuis des mois. Et quand on s’échauffe, qu’on est ensuite sur le banc et que l’on doit rentrer, c’est dur de se mettre dedans. Mais on ne va pas bouder notre plaisir et cette victoire fait du bien. On espère désormais pouvoir aller chercher cette place en finale de la coupe AWBB la semaine prochaine. Et ensuite pouvoir décrocher une première victoire à l’extérieur en championnat. »

Christophe Hauglustaine tenait aussi à mettre en avant la montée en puissance de certaines joueuses comme Charlotte Borlée. Herve-Battice pourrait bien réaliser un super deuxième tour.

Charles Boury