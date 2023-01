Christophe Lepoint frustré de la défaite des Métallos face à Anderlecht pour sa 500e: «On méritait au moins un point...»

« Toujours la même histoire. On manque de réalisme dans les deux rectangles », constate Christophe Lepoint, le seul joueur à avoir accepté de répondre aux questions des journalistes.

Ensuite, à neuf reprises, les Sérésiens ont encaissé durant le dernier quart d’heure. Comme le souligne fort justement Carlos Freitas, le directeur sportif : « Cela ne peut plus correspondre à des coïncidences lorsque les faits se produisent aussi régulièrement ». Il a raison. Mais alors, que faire ? Comment résoudre ce problème récurrent ?

On a le sentiment que sans l’arrivée d’un attaquant performant, il n’y a plus grand-chose à espérer dans ce championnat. « Même si, tout le monde se donne à 200 % », dit encore le capitaine. « Quand chacun a tout offert, il y a de quoi être dégoûté. Contre Anderlecht, dans l’ensemble, nous avons produit un bon match. Je pense objectivement que nous méritions le partage. Au moins… »

On ne le contredira pas. Toutefois, troisième chiffre inquiétant, il y a un an accompli que Seraing n’a plus remporté la moindre victoire en championnat, à domicile. Voilà qui est tout simplement consternant. « Nous voyons bien que chaque formation qui nous rend visite est ulcérée à l’idée de se produire sur notre terrain. Nous, c’est notre lot tous les quinze jours », ajoute Lepoint.

Lepoint : « Je n’ai pas l’intention de m’arrêter »

Un dernier chiffre, pour terminer. Le seul positif de la journée. Dimanche après-midi, Christophe Lepoint fêtait son 500e match en première division belge. De quoi lui arracher un petit sourire : « Qui l’eut cru ? Je dois cela à mon entourage familial qui m’apporte énormément. Je me sens bien. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter ». Quand on voit ce qu’il apporte toujours, à 38 ans, il aurait tort de se priver.