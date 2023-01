Le déclin de l’activité commerciale s’est accentué dans le centre de Verviers: une cellule sur deux est vide

L’agence de recherche spécialisée dans l’immobilier commercial dévoile que Verviers compte presque une cellule commerciale sur deux vide… Plus exactement 46,9 % en 2023, contre 27,8 % en 2018 ! Un chiffre largement supérieur à la moyenne wallonne qui est de 12,7 % de locaux vides, pour 2023.

Voici de nombreuses années que le commerce n’est plus aussi florissant qu’auparavant dans le centre-ville verviétois. Un phénomène qui n’est pas neuf – il s’est enclenché il y a une quinzaine d’années – et qui n’est pas propre à Verviers. Mais la situation verviétoise a de quoi particulièrement inquiéter au regard d’une étude réalisée par Locatus révélée par La Libre Eco.

Certes, la crise sanitaire et les inondations sont passées par là, mais Locatus pointe également un autre responsable à ce déclin sur Verviers : le projet de centre commercial Au fil de l’eau qui n’a jamais vu le jour, après 20 ans d’attente. Enfin, un désinvestissement dans le centre-ville au fil des années a entraîné un manque d’attractivité pour les consommateurs. « Si peu de personnes veulent y vivre, pourquoi n’en serait-il pas pareil pour les enseignes ? », s’interroge le directeur de recherche chez Locatus dans La Libre Eco. Il fait, en outre, remarquer que là où les shopping centers et les retail parks marchent bien, les centres-villes trinquent encore plus. Un constat qui se marque à Verviers avec Crescend’Eau qui tourne à plein régime.