P3B | Casteau se fait accrocher par Quévy-Genly mais «réalise encore une belle opération» (PHOTOS et VIDÉOS)

CASTEAU 1

QUÉVY-GENLY 1

Les buts : 49e Blanchart/pen. (1-0), 59e Mairesse/pen. (1-1). Casteau : Daniel, Stock, Goret, Nicodème, Raimondi, Mainil, Majdoubi, Kebbab (61e Desprez), Hulin (27e Ameryckx), Bellistri (70e Delin), Blanchart. Quévy-Genly : Mouton, M. Petteno (84e Renard), B. Gobert, C. Marivoet, Mairesse, Mainil, Delcroix, L. Gobert (76e Wuillot), Toubeau, Dieu, Durieu (57e L. Petteno). Arbitre : M. Janssens.

Casteau a bien failli surprendre Quévy-Genly rapidement avec un poteau dès la deuxième minute. Au fil des minutes, les Quévysiens ont pris le pouvoir sans convertir leur domination au marquoir. « Nous avons eu besoin d’un peu de temps pour prendre nos marques », commentait Maxime Petteno, le back gauche de Quévy-Genly. « Le match s’est mieux déroulé pour nous une fois que nous avons bien compris le système de jeu de nos adversaires. Casteau n’a quasiment pas été dangereux à l’exception du penalty. » Bousculés, les leaders ont tout de même pris les commandes de la rencontre.

Maxime Petteno est impliqué sur la phase du penalty qui semblait très léger. « Le joueur adverse a couru à fond dans ma direction. Je partais pour dégager le ballon mais j’ai retenu mon geste en le voyant arriver. Il s’est jeté et m’a confirmé juste après qu’il n’y avait pas faute. Cela fait partie du foot mais il y a eu une justice : nous avons aussi obtenu un penalty dix minutes plus tard. »

Penalty vs penalty

Mairesse a alors égalisé même si Loïc Daniel a bien failli stopper son penalty. « Il ne l’avait pas très bien tiré et je suis parti du bon côté », commente le gardien de Casteau. « Le ballon a finalement touché mon bras mais il a quand même fini sa course au fond des filets. »

Le leader n’a pas eu de chance sur cette action mais il s’en sort finalement bien avec ce partage. « Nous avions fait exprès de laisser le ballon aux Quévysiens lors de notre victoire à l’aller. Nous sommes partis sur la même tactique mais les visiteurs ont également essayé de nous laisser davantage la possession. Nous avons vécu une première période en demi-teinte avant de bien démarrer le second acte. Le nul me paraît logique même si Quévy-Genly a eu plus d’occasions. Nous réalisons encore une belle opération vu les autres résultats. »

Les autres deuxièmes ont effectivement perdu des plumes, le RFB B partageant à Hyon (0-0) et Meslin s’inclinant à Pommeroeul (2-1).

