Anders Dreyer se montre déjà décisif avec Anderlecht: «Faire la différence, je suis là pour ça»

Avec un duo à la manœuvre – Amir Murillo et Anders Dreyer – et un jeune du centre de formation de Neerpede – Mario Stroeykens – pour conclure une des seules actions limpides de la part des Mauves. « C’est sans doute le but le plus important de ma carrière avec Anderlecht », estime « Super Mario ».

Il y a quelques mois, il avait pourtant déjà été auteur d’un doublé à Malines. Dans un autre moment pour le moins délicat de la saison bruxelloise. Entré à la mi-temps, et alors que son équipe était menée 1-0, Stroeykens avait marqué deux buts pour lancer les siens vers un succès important.

Au Pairay, c’est son changement de position qui est à l’origine de son quatrième but de la saison, toutes compétitions confondues. Titulaire sur le flanc gauche, il a pris le relais de Benito Raman sur le front de l’attaque mauve, quelques minutes après l’heure de jeu. Pour être à la bonne place, au bon moment et conclure une superbe action du nouveau venu, Dreyer. « Je suis très heureux d’avoir été décisif », indique le Danois dont c’était la première dans le onze de base du Sporting après une montée au jeu contre Zulte Waregem quatre jours plus tôt. « Je reçois un bon ballon de Murillo, je dribble le gardien et je donne à Stroeykens. Est-ce que ce genre d’action est ma spécialité ? On peut dire ça comme ça. J’aime être à des endroits sur le terrain où je peux faire la différence. »

« Un coup de boost »

C’est exactement ce que Dreyer a fait pour offrir un succès plus que bienvenu dans les rangs mauves. « Ce dimanche, on avait un seul objectif : prendre les trois points, peu importe la manière sur un terrain où il est très compliqué de jouer », avance encore l’ancien de Midtjylland. Mario Stroeykens renchérit. « Cette victoire nous donne un coup de boost. Même si on ne sait jamais dans le football, personne dans le groupe ne pense qu’on peut descendre en deuxième division. Grâce à cette victoire, on respire un peu. On avait besoin de ce succès après avoir reçu un coup au moral contre Zulte Waregem mercredi. Face à Seraing, on a bien réagi, en groupe. On peut regarder vers l’avant et essayer de remonter au classement. » Cela passera forcément par une confirmation de ce court mais précieux succès en terres liégeoises. Dès dimanche contre l’Antwerp ? Ce sera un tout autre calibre.