Par Toutatis: Falbala, jouée par la chanteuse Angèle, a refusé le cadeau menhir d’Obélix!

La chanteuse a ainsi fait l’objet d’un portrait de l’émission « 50’Inside » de TF1. Dix minutes où l’animateur d’origine grecque a dit tout le bien qu’il pensait de celle qui, en à peine cinq ans, est devenue « une icône de la chanson française ». Pour l’occasion, il avait invité Angèle Van Laeken au restaurant « Bonnie » qui est situé au dernier étage de l’hôtel SO/Paris, à deux pas de l’île Saint-Louis. La Belge était venue avec Pepette, son petit chien qui l’a rejointe sur la fin. « Que peut-on vous souhaiter pour 2023 ? », lui a-t-il demandé. « La santé et autant de bonheur qu’en 2022. Une année faite de concerts », a répondu l’artiste âgée de vingt-sept ans et qui est, avouons-le, de plus en plus belle. Tellement belle qu’elle ne pouvait pas refuser le rôle sur mesure que lui proposait Guillaume Canet.

Pas un rôle de chanteuse mais celui qui lui va aussi comme un gant : le rôle de Falbala des aventures d’Astérix et d’Obélix. Des aventures qui les mènent dans l’Empire du milieu et que vous pourrez découvrir dès le 1er février. « Je suis très impressionné de la chanteuse qu’elle est. Je pense que c’est une grande actrice aussi et qu’elle pourra faire beaucoup d’autres films. Je l’ai sentie extrêmement à l’aise comme si c’était la énième fois qu’elle jouait dans un film. Je n’avais pas du tout l’impression d’une première fois. C’était très sympa de tourner ensemble », avait confié le réalisateur à RTL-TVI il y a une semaine.