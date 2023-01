Nouveau drame familial en France: un homme tue sa fille de 3 ans et sa compagne avant de se suicider

Vers 16H00, «les policiers du commissariat ont été appelés à la suite de coups de feu dans un immeuble de Saint-Brieuc», a déclaré le procureur de la République de Saint-Brieuc Nicolas Heitz, joint au téléphone par l’AFP.

«Il y a trois morts: l’auteur des coups de feu aurait tué une femme qui serait sa compagne de 22 ans, leur fille âgée de 3 ans et demi et aurait blessé la mère de sa compagne qui a 59 ans et qui a été hospitalisée à Brest. Sachant que celui qui pourrait être l’auteur des coups de feu a retourné l’arme contre lui, a priori, en se donnant la mort», a ajouté le procureur, qui s’est rendu sur place peu après les faits.