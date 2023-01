Les parents de Kyra, 4 ans, pensaient qu’elle avait une grippe ou une petite infection, mais le verdict est tombé juste après le nouvel an: «Elle ne réalise pas ce qu’il se passe, elle veut juste rentrer à la maison»

Il faut dire que cette petite famille a vécu quelques semaines difficiles. Tout a commencé lorsque, Kyra, 4 ans, a commencé à se sentir mal lors de la période des fêtes : « On a fêté Noël et le Nouvel an normalement, en famille », a raconté Kirsten au Manchester Evening News. « On ne pensait pas que c’était grave et on imaginait juste qu’elle avait une grippe ou une petite infection ».

Mais plus les jours passaient, plus la température de la petite fille grimpait. « Le 2 janvier, son état de santé s’est dégradé, et elle s’est plaint de ses jambes et de ses bras », poursuit la maman de la fillette, qui a finalement décidé de l’emmener à l’hôpital pour enfants. « On n’aurait pas pu imaginer que son état allait se détériorer de la sorte, surtout que, quelques jours plus tôt, elle ne faisait que sourire et rigoler ».