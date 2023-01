Un rail de sécurité bientôt installé dans Balmoral, à Spa, suite à plusieurs accidents mortels

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2018 et 2022, des personnes ont perdu la vie dans la côte de Balmoral. Les deux fois, le tragique accident s’est produit dans le même virage, c’est-à-dire à l’avant dernière courbe quand on monte. Il était temps que l'on réagisse et que l’on prenne des mesures afin de sécuriser ce tronçon. Ce sera bientôt fait.