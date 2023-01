Stéphane Breda revient sur l’arbitrage de Bruges-Charleroi: «Il l’a reconnu lui-même...»

Pas de 2e jaune pour Lang. « La faute qu’il commet quelques minutes après avoir été averti est clairement une mauvaise réaction, un geste de rage. Oui c’est limite, mais je trouve que M. Lardot a bien géré. Lang est un joueur décisif qui subit beaucoup de fautes et de provocations et les adversaires tablent là-dessus pour l’énerver. »

45e+1 : penalty logique. « Marcq peut s’en vouloir parce que Lang perdait le contrôle du ballon mais il a reconnu lui-même qu’il avait commis une faute. »

68e : seulement jaune pour Nkuba. « Si on juge la dangerosité du geste, une rouge aurait pu être possible. Heureusement, il ne prend pas Lang, c’est plus spectaculaire que méchant. Il n’y a pas de conséquence grave et c’est pourquoi M. Lardot lui donne la jaune. »

74e : exclusion de Boukamir. « Il est dernier homme et prend Skov-Olsen, pas le ballon. »