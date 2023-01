«Le meilleur joueur belge de l’histoire», «Déjà plus fort qu’Antony»… Les supporters d’Arsenal déjà sous le charme de Leandro Trossard, au point de le comparer… à une ancienne gloire du club!

Arsenal a remporté 3-2 le choc de la 22e journée du championnat d’Angleterre face à Manchester United, dimanche. Chez les Gunners, Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc tandis que le nouveau venu, Leandro Trossard est monté au jeu (82e) alors que le score était de 2-2.

Bien qu’il n’ait disputé que douze petites minutes de jeu (en comptant le temps additionnel, bien entendu), l’ancien de Brighton a réussi à se montrer décisif, en participant activement à la construction du but victorieux inscrit par Eddie Nketiah. Il n’en fallait bien évidemment pas plus pour d’ores et déjà rentrer dans le cœur des fans des Gunners, qui se sont extasiés à son sujet sur les réseaux sociaux après la rencontre.

En se baladant sur Twitter après le coup de sifflet, on pouvait trouver des louanges par centaines adressées à notre Diable rouge. Les supporters londoniens n’hésitaient pas à souligner l’incroyable coup réalisé par leur club sur le marché des transferts, en taclant notamment Mudryk, qui s’est engagé à Chelsea. Mais ce n’est pas la seule comparaison à laquelle Leandro Trossard a eu droit ce dimanche soir. « Suis-je le seul à avoir vu Trossard détruire les défenseurs de Manchester United ? Il est déjà trop fort, bien meilleur qu’Antony », pouvait-on notamment lire. Ou encore : « En dix minutes, il a fait plus qu’Antony sur tout le match ! » Certains allaient même jusqu’à qualifier l’ancien du Racing Genk de « meilleur joueur belge de tous les temps ». D’autres, et ils étaient fort nombreux, comparaient l’ailier à un certain… Santi Cazorla, qui a fait les beaux jours d’Arsenal entre 2012 et 2018. Et quand on connaît toute l’admiration portée par les fans des Gunners aux talents de dribbleur de l’Espagnol, on se rend compte que c’est un fameux compliment…