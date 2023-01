P2A | Philippe Gustin et son staff une saison de plus à Jehay

Auteur d’une saison au-delà des espérances, avec une actuelle 2e place pour son retour en P2A, Jehay continuera l’aventure avec son T1 Philippe Gustin en 2023-2024. L’ex-T1 d’Amay et Waremme pourra toujours compter sur son adjoint Adrien Vanhove à ses côtés, ansi que l’entraîneur des gardiens Grégory Poisquet et le délégué Daniel Blanco. À deux petits points du leader flémallois, Jehay rêve évidemment d’une titre et d’un retour par la grande porte en P1.