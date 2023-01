«Accused»: que vaut cette série d’anthologie signée du producteur et scénariste déjà derrière «24 Heures» et «Homeland»? Avec Michael Chiklis en vedette, la première affaire criminelle de cette nouveauté aurait pu être déroulée avec plus de nerfs. Mais ce qui s’est réellement passé dans l’histoire n’est pas ce qu’on croyait ! Michael Chiklis nous revient dans le rôle d’un père persuadé que son fils est un tueur. - D.R.

Par Jean-Philippee Darquenne

Un crime. Un accusé. Une défense. Chaque épisode de la série « Accused », qu'a lancée la chaîne Fox ce dimanche soir, a la première particularité d'être l'adaptation américaine de la série anglaise (de la BBC) du même nom, qui date de 2010. Deuxio : on la doit à quelqu'un qui sait y faire en matière de suspense et d'intrigues complexes puisqu'il s'agit de Howard Gordon, déjà « derrière » ces séries uniques que sont « 24 Heures » et « Homeland ». Enfin, chaque épisode traite d'une affaire criminelle spécifique. L'histoire du premier : un père, Scott Harmon, neurochirurgien de renom, soupçonne son fils Devon d'être un tueur psychopathe et de préparer un massacre dans son école. L'enfant a toujours été « à part », violent et isolé. Un jour, il tombe sur un cahier dans lequel l'adolescent a écrit des mots terrifiants. Il parle de l'humiliation que lui a fait subir une fille et veut la lui faire payer au prix fort. Scott montre ça à sa femme Lynn, qui le rejoint dans sa conviction que Devon est dérangé et dangereux.

C’est là que Scott l’emmène en randonnée avec l’intention de le tuer. Ce qu’il ne peut pas faire… À leur retour à la maison, Devon semble s’être adouci, mais quelques jours plus tard, il fait ce que son père redoutait tant. Armé jusqu’aux dents, il s’en va semer la terreur et le sang dans son école, où il prend huit étudiants en otage. Au téléphone, Scott tente de lui faire faire machine arrière, mais là Devon lui dit qu’il sait qu’il avait l’intention de le tuer lors de leur petite escapade dans les montagnes. Et il se tire une balle dans la tête. Au tribunal, Scott est accusé d’avoir été le complice de son fils. Mais nous ne révélerons pas s’il est innocenté ou pas.

En revanche, on doit avouer que cette « nouveauté » impressionne moins qu'ont pu le faire « 24 Heures » et « Homeland ». Certes, sa narration, souvent « à rebours », est intéressante, et elle nous mène sur une belle fausse piste. Et à la fin, c'est comme si des pièces avaient manqué pour que l'on trouve complètement réaliste et cohérent le « parcours » de Scott. Lequel est campé par un Michael Chiklis (« The Shield » et le récent « Coyote ») particulièrement concerné.