Quand David Beckham se fait chambrer par son fils: «Dors bien, papa» (photo)

Arsenal a remporté 3-2 le choc de la 22e journée du championnat d’Angleterre face à Manchester United, dimanche. Dans les tribunes de la rencontre, la famille Beckham était plus divisée. David Beckham, ancien joueur de Manchester United, était sans aucun doute pour les Red Devils. Son fils, Romeo, est un fan de longue date des Gunners.

Après la rencontre, le deuxième fils Beckham a chambré son père. Sur une photo publiée sur son compte Instagram, on le voit tout sourire, le poing serré, l'écharpe d'Arsenal autour du cou, alors que son père a un visage bien plus pâle. La légende suffit sans doute à elle-même : « Dors bien papa »

Lors de la rencontre, Marcus Rashford a ouvert la marque pour les Red Devils (17e, 0-1) mais Eddie Nketiah (24e, 1-1) et Bukayo Saka (53e, 2-1) ont griffé le renversement de situation en faveur des Londoniens. Peu après, Lisandro Martinez a relancé le suspense en inscrivant un second but pour les visiteurs (59e, 2-2). Finalement, Nketiah a donné d’une déviation acrobatique la victoire aux Gunners (90e, 2-1), qui restent en tête du classement avec 50 points, cinq d’avance sur Manchester City bien qu’ils aient disputé un match de moins.