«Cette nouvelle tête m’a beaucoup plu, si bien que j’ai décidé de la garder!»: Thibault de Montalembert nous explique sa métamorphose dans «Piste noire»

Le cadre est posé, « Piste noire » sera un polar. Mais pas seulement! Reprenant à la fois les codes du thriller politique et du drame familial, la série brouille les cartes et déroule une histoire tantôt prévisible, tantôt inattendue, pour un final étonnamment bouleversant. Si on regrette parfois le déroulé de l’affaire qui prend trop son temps, on apprécie en revanche les efforts fournis pour constamment surprendre le spectateur. Et que dire de la mise en beauté du domaine skiable des Portes du Soleil! Déroulant son action dans un écrin de forêt à Morzine, en Haute-Savoie, le feuilleton offre des paysages à couper le souffle, somptueusement filmés avec un léger filtre bleuté, comme pour faire passer le froid polaire à travers l’écran.

La montagne majestueuse, la neige immaculée. Un skieur dévale les pentes, défiant la gravité. Il file droit dans l’immensité blanche, en silence. Tandis que la station des Clairies fête son champion, plus tard dans la soirée, une énorme explosion retentit entre les sapins, en contrebas dans la vallée. La fougueuse cheffe Karras, qui a pris un nouveau départ à quelques kilomètres, revient alors «au pays» pour constater le décès d’un saisonnier, brûlé vif dans sa caravane. Elle va devoir identifier la victime et éclaircir les circonstances de l’accident, mais aussi trouver sa place dans ce village qu’elle a fui, et où les projets immobiliers de riches investisseurs divisent à présent la communauté.

Aussi, dans le rôle de la gendarmette au caractère bien trempé, Constance Labbé excelle. Son personnage, qui se révèle vite une attendrissante mère célibataire et lesbienne assumée, semble avoir un passé aussi lourd qu’intrigant. Son enquête passe alors un peu au second plan. Et l’actrice, toujours très naturelle dans son jeu, de prouver qu’elle a assez de bagou pour tenir à elle seule – ou presque – la tête d’affiche d’une fiction des heures de grande écoute.

Aussi flic dans «Balthazar», dont la saison 5 est à suivre le jeudi sur la Une et TF1, Constance Labbé ne donne pas la réplique à un inconnu, mais bien à Thibault de Montalembert . Qu’on peine toutefois à reconnaître sous les traits du major Servoz! Lequel, en coéquipier tout sauf aguerri, apparaît cheveux rasés, barbe grisonnante et lunettes de soleil sur le nez. Un total look savoyard à des années-lumière de l’agent artistique BCBG Mathias Barneville, qui a révélé l’acteur dans «Dix pour cent».

«Je voulais me démarquer de Mathias, et puis d’autres choses que j’ai pu faire», nous explique l’intéressé quant à cette métamorphose. «Une des raisons qui m’ont fait accepter de jouer dans Piste noire a été la possibilité de créer un type de personnage auquel je ne m’étais pas encore essayé. J’ai ainsi proposé au réalisateur que Servoz ait cette allure, et je dois dire que cette nouvelle tête m’a beaucoup plu! Si bien que j’ai décidé de la garder pour le spectacle que je vais commencer le 10 février au Théâtre libre de Paris, et qui est une adaptation du livre Un président ne devrait pas dire ça….» Un ouvrage des journalistes d’investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié en 2016, et qui aurait à l’époque fait renoncer François Hollande à se présenter pour un second mandat.

«J’ai essayé de lui trouver une voix et une façon de se mouvoir différente de ce qu’on a pu voir de moi», poursuit Thibault de Montalembert à propos de Servoz. «Le fait qu’il porte un uniforme et qu’on soit à la montagne fait aussi qu’il a une espèce d’allure un peu Bibendum, avec une démarche plutôt lourde. Mais c’est un personnage attachant, je trouve. Il a un petit côté anarchiste à la Wallander, mais on sent un homme à la fois fragile et très humain. En tout cas, c’est ce que je voulais rendre de lui.»