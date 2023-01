«Star Academy»: Slimane pourrait-il devenir l’un des nouveaux professeurs de la prochaine saison? Le chanteur répond!

On le sait : Slimane est un grand fan de la « Star Academy » ! Invité sur le prime et lors d’une masterclass avec les élèves de la promo 2022, le chanteur n’a jamais caché son plaisir de fouler la pelouse et passer la porte du château de Dammaries-les-Lys, où il s’est fait prendre en photo avec un immense sourire.

Quelques mois après la finale, qui a vu Anisha remporter l’émission, l’artiste s’est confié sur son rapport avec le programme. Un programme qu’il regardait lorsqu’il était plus jeune, et qu’il rêve aujourd’hui d’intégrer... mais pas en tant que candidat. « « Je leur ai dit : bon l'année prochaine je deviens prof' », a-t-il révélé dans « On refait la télé » sur RTL, ce samedi 21 janvier. « Mais je suis déjà coach sur The Voice... donc c'est compliqué pour une chaîne d'avoir toujours la même personne partout. »