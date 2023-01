Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans une vidéo Instagram, Olympe lance cette phrase : « Je suis épuisée. » Et dans cette vidéo, elle annonce qu’elle aura recours au suicide assisté en Belgique au dernier trimestre 2023. « Je suis déjà en contact avec des médecins. »

La Youtubeuse est connue pour ses vidéos sur le trouble dissociatif de l’identité (TDI). Car oui, avec Olympe, vous n’êtes pas face à une personnalité mais face à plus d’une dizaine d’alter ou identités différentes. Mais ce n’est pas cela qui l’a amenée à prendre une décision qu’elle « ne souhaite à personne ».

Dans une story publiée ce 17 janvier, elle demande d’arrêter de relayer cette cause. « Ce n’est pas la vérité », assure-t-elle. « C’est mes traumas, mon C-PTSD (trouble de stress post-traumatique complexe, NdlR) et mon trouble borderline qui sont les majeures causes, en plus de mon passé et autres mais pas mon TDI (même si j’avoue que ça appuie dessus) ! » Et d’ajouter : « Les alter sont justement ceux qui m’ont aidée à rester. »