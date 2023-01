Division 1A: l’AS Eupen engage un milieu de terrain belge de Clermont et jouera contre Genk le 1er février

Le joueur de 22 ans quitte le club de première division française Clermont Foot pour rejoindre les Pandas. L’ancien international belge chez les jeunes a signé à Eupen un contrat jusqu’au 30 juin 2025.

Brandon Baiye est né le 27 décembre 2000 à Liège et a été formé au FC Bruges. Lors de la saison 2018-2019, il a fait son entrée dans le noyau professionnel. Lors de la victoire du FC Bruges en Supercoupe contre le Standard de Liège, le nouveau joueur des Germanophones est entré en jeu à la 70e minute et le 29 juillet 2018, il a fait sa première et jusqu’à présent unique apparition en Jupiler Pro League lors de la victoire 5-2 contre… l’AS Eupen.

En cette saison 2018-2019, il disputé pour le Club de Bruges l’UEFA Youth League et avec l’équipe nationale belge des U19 il a participé aux qualifications pour le championnat d’Europe. Des U15 aux U19, il a fait 32 apparitions au total avec la sélection nationale belge.

54 matchs en Autriche

En 2019, Brandon Baiye a été transféré au Clermont Foot 63, qui évoluait encore en deuxième division française, où il a d’abord été intégré dans l’équipe B. Brandon Baiye a passé les saisons 2020-2021 et 2021-2022 en Autriche, en prêt au FC Lustenau, pour lequel il a marqué 6 buts en 54 matchs et avec lequel il est monté dans la plus haute division du pays.

Pour la saison 2022-2023, il est retourné au Clermont Foot 63, actuellement 8e en Ligue 1. Il y a été remplaçant lors de 7 matchs de son club.

Une nouvelle date pour le duel contre Genk

Une autre nouvelle est tombée ce lundi du côté de l’AS Eupen : le match contre Genk, remis en raison des chutes de neige vendredi dernier, se disputera le mercredi 1er février à 18h45 au Kehrweg.

Le même soir, la demi-finale de la Coupe de Belgique entre l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp figure aussi au programme. Afin que les deux matchs ne se chevauchent pas, le manager du calendrier, en concertation avec les détenteurs de droit, a décidé de programmer Eupen-Genk plus tôt.

Une heure qui ne ravit pas Genk. « Ce n’est absolument pas l’heure idéale afin que nos supporters arrivent à temps à Eupen », a réagi le club limbourgeois dans un communiqué. « Pour le match initialement prévu, plus de 800 supporters étaient prêts à partir pour Eupen. Nous espérons toujours que le plus grand nombre possible de fans se rendra dans les Cantons de l’Est mercredi soir pour aider notre équipe à gagner le match. »

De son côté, l’AS Eupen communique que « les tickets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date du match, mais peuvent également être remboursés si les spectateurs le souhaitent. Des informations sur le remboursement suivront prochainement ».