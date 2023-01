La police de Charleroi mène une grosse opération contre les rassemblements de voitures de tuning: 59 personnes contrôlées, 4 arrestations, 18 perceptions immédiates!

Ces vendredi et samedi, la zone de police de Charleroi a mené une grosse opération, appelée Rasso 2, dans le but de lutter contre les nuisances dues aux rassemblements non autorisés de voitures de tuning et autres rodéos urbains.

Lire aussi dampremy-500-vehicules-de-tuning-rassembles-sur-le-parking-du-decathlon

Pour cette grosse opération, 24 policiers ont été mobilisés. Un gros dispositif a été déployé pour empêcher le rassemblement non autorisé d’un grand nombre de personnes au Decathlon de Dampremy et au zoning de la Serna à Jumet. « De nombreux contrôles ont été effectués et de nombreuses verbalisations pour toutes les infractions constatées », souligne la zone de police de Charleroi.