«Koh-Lanta»: en couple avec une Miss, un ancien aventurier passe un cap important (vidéos)

Entre Loïc, finaliste de « Koh-Lanta : les 4 terres », et Miss Languedoc-Roussillon 2019… c’est du sérieux ! L’aventurier chouchou des téléspectateurs, qu’on a revu un an après dans l’édition all Stars « Koh-Lanta : La légende », semble vivre sur un petit nuage depuis que Lucie Caussanel, sa moitié, a partagé une heureuse nouvelle sur Instagram : après deux ans d’amour et de vie normale, les deux emménagent à Lyon.

« Prêt à commencer cette nouvelle vie à deux », écrit la jolie brune en légende de la vidéo publiée sur son compte, où elle saute dans les bras de son amoureux avant de siroter un bon verre de vin dans leur nouvelle cuisine. « Mon Dieu que ça aura été long niveau recherches, mais ça y est : nous avons trouvé notre pépite », a-t-elle précisé dans une Story.