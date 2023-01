Après Amazon, Microsoft, Google et Facebook: une suppression d’emplois annoncée chez Spotify!

On ne sait pas combien d’emplois vont disparaître. En octobre, Spotify a déjà supprimé près de 40 emplois dans ses studios de podcast Gimlet Media et Parcast. La société d’origine suédoise compte actuellement quelque 9 800 employés.

Des sources ont rapporté cette information à l’agence de presse Bloomberg. Ce faisant, Spotify suit d’autres entreprises technologiques telles qu’Amazon, Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Meta Platforms, propriétaire de Facebook, qui réduisent leurs effectifs en raison de l’affaiblissement de l’économie et de la baisse des recettes publicitaires.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé 10 000 suppressions de postes et Alphabet devrait perdre 12 000 emplois. Pour Amazon et Meta, il s’agit respectivement de plus de 18 000 et 11 000 emplois. Selon un cabinet d’études économiques, près de 20 % des entreprises américaines prévoient de supprimer des emplois dans les mois à venir pour réduire les coûts.