Martin découvre avec stupeur qu’il ne peut pas vendre sa maison à cause d’un détail: «Comment pouvais-je savoir?»

Depuis maintenant dix mois, Martin Bormans attend que la société de construction « Roads and Traffic » rende sa maison accessible à la circulation. En effet, celle-ci est bâtie à côté d’une piste cyclable et d’un fossé, mais il manque un petit pont pour accéder à son allée en pavés, ainsi qu’un tuyau pour relier sa maison au réseau de canalisations.

Un bien invendable

Selon Martin, un accès a bel et bien été créé, mais pas au bon endroit, comme il l’explique à nos confrères de « Het Belang van Limburg » : « À côté de ma maison se trouve un terrain à bâtir qui m’appartient. Je l’ai toujours utilisé comme un jardin et une allée vers le garage qui se trouve derrière ma maison. Ceci dit, je veux désormais vendre le terrain et la maison séparément, et les deux parcelles doivent donc être toutes les deux accessibles en voiture indépendamment l’une de l’autre. »