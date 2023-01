Bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite qui prennent le train: la SNCB lance une application pour demander une assistance (vidéo)

Les voyageurs à mobilité ne seront désormais plus obligés de téléphoner ou d’envoyer un formulaire sur internet pour demander à l’avance une assistance pour descendre et monter du train. Cette aide ne se fait pas via l’application classique, mais via une nouvelle, SNCB Assist. La compagnie ferroviaire précise que la demande peut être faite dans 132 gares et jusqu’à trois heures à l’avance.

« La SNCB met tout en œuvre pour que, à terme, tous nos voyageurs puissent prendre le train de la manière la plus autonome possible », explique Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB. « À cet égard, le nombre de gares accessibles sera quasi doublé d’ici 2032. »