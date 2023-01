Vous voulez raconter l’info avec nous sur les réseaux sociaux? Sudinfo cherche ses nouveaux visages

Benjamin Marechal attend ses nouveaux collègues. « On ne cherche pas des influenceurs mais des journalistes un peu créatifs qui sont à l’aise avec l’image et la réalisation. Que ce soit sur le site du journal ou sur les réseaux, nous sommes en train de réfléchir à toute une série de formats. »

Pour rejoindre la rédaction, il vous suffit d’envoyer une première vidéo dans laquelle vous répondez à une question d’actu. « Peu importe la question, l’idée c’est de voir comment vous racontez l’info et quelle est l’ampleur de votre imagination. Ce qui compte ici, c’est l’esprit. Un simple GSM pour se filmer et hop ».

Et ensuite ? Une fois sélectionné, le journal vous attend le samedi 18 février dans notre quartier général de Bouge (Namur).

« Les candidats pourront visiter nos installations et participer à des ateliers sur les coulisses du journal. Nos outils statistiques, nos recettes, bref la dimension technologique et moderne du journal. Et puis nous demanderons aux candidats de travailler sur un sujet qu’il faudra raconter dans notre studio greenkey-fond vert. »