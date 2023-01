Le ras-le-bol des techniciennes de surface de la Ville de La Louvière: «Nous voulons être respectées»

Elles étaient une bonne vingtaine de techniciennes de surface de la Ville de La Louvière, ce lundi matin, à crier leur mécontentement devant la commune. Ces travailleuses disent tout simplement vouloir être respectées… Ce qui ne serait plus le cas depuis qu’elles ont une nouvelle responsable.

Christelle arrivée dans le service en 2020 s’exprime : « Pour l’instant, je n’ai eu que des contrats de remplacement. On m’avait promis un CDI pour la fin de l’année et quand je suis revenue de congé début janvier, mon cadeau c’était d’être mutée au CPAS et d’apprendre que le CDI, c’était pour quelqu’un d’autre. Depuis une semaine, je suis en maladie. Je prends trois antidépresseurs par jour. En outre, les conditions de travail sont devenues déplorables. Ce n’est jamais assez propre. Il y a toujours quelque chose qui n’est pas fait au goût de la nouvelle responsable », dénonce-t-elle.