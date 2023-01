Exploration du monde: découvrez «La Route 66» à Frameries

Harley Davidson et Cadillac, rock, blues et musique country, la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée… Telle une cicatrice sur la peau du désert, elle serpente entre canyons et villes fantômes. Des artistes la racontent et alimentent le mythe.

Une dizaine de prix

« J’avais 23 ans quand la fièvre du voyage m’a contaminé, au cours d’un périple de deux ans en 2CV Citroën à travers les Amériques, d’un cercle polaire à l’autre », raconte Christian Vérot, conférencier. « L’Amérique du Nord est une de mes passions. J’ai réalisé trois documentaires : L’émergence de cette superpuissance et l’envers du rêve américain – Un hymne à la beauté sauvage sur fond de conquête de l’Ouest racontée par l’Indien – La Route 66. Une dizaine de prix dans des festivals est venue récompenser ces réalisations. Je suis devenu auteur conférencier et guide de randonnées pour ces deux parties du monde », poursuit Christian Vérot.