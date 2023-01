Province de Luxembourg: un nouveau marquage au sol pour améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles fondamentales

Les enfants sont le plus souvent victimes d’accidents de la route en tant que piétons et, dans quatre cas sur dix, cela se passe à proximité de l’école. Au total, ces cinq dernières années en Wallonie, de 2017 à 2021, 1.888 enfants de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route sur le trajet de l’école, dont 6 tués et 63 blessés grièvement. En moyenne en Wallonie, un peu plus de 2 enfants sont victimes d’un accident de la route chaque jour d’école aux heures d’entrée et de sortie de classe.

Un budget de 7 millions d’euros

Désormais, les abords des écoles seront divisés en trois zones. Une zone d’entrée, une zone de rappel et une zone d’éveil de proximité seront identifiées au sol. L’objectif est de maintenir l’attention des usagers de la route tout au long du tronçon couvert et de les faire ralentir plus tôt. Le message se veut progressif et ascendant, soulignant un danger potentiel par la présence d’usagers vulnérables.