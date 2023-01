La Ville de Bruxelles demanderait une taxe habitation aux habitants de Schaerbeek: «Ne payez surtout pas, il s’agit d’une arnaque!»

Ce qui est étrange, c’est qu’il semble émaner… de la Ville de Bruxelles ! « Voici un courrier reçu dans notre boîte aux lettres. On s’étonne car nous n’avons jamais reçu ça avant et nous habitons Schaerbeek depuis plusieurs années. Aussi ça parle de ‘prestations communales’ mais ça vient de la Ville de Bruxelles », écrit une riveraine sur le groupe Facebook « La Schaerbeekoise ».

Mais surtout, pourquoi la Ville de Bruxelles réclamerait de l’argent à Schaerbeek ? « Cela pourrait se faire pour le précompte immobilier ou la taxe seconde résidence si la personne est domiciliée à Schaerbeek et possède une seconde résidence dans une autre commune », nous explique l’échevine Deborah Lorenzino (DéFI), alertée après avoir été interpellée sur la publication. « Le montant réclamé me fait penser à la taxe poubelle (passage de Bruxelles-Propreté, connexion à la télédistribution) qui a été supprimée il y a des années. »

Affaire en cour

Du côté de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere), on confirme être au courant. « On nous l’a signalé à plusieurs reprises via police-on-web et via Facebook. On a pris contact avec la Ville. Une affaire est en cours », indique la porte-parole.