Des automobilistes surpris par la police en pleine séance de drifts sur la neige à Botrange

Des policiers de la zone Stavelot-Malmedy les ont surpris en « flagrant délit » sur le coup de 22 h 30. Ils les ont alors fait décamper… mais les ont retrouvés un peu plus tard sur le parking de la Baraque Michel non loin de là, où ils faisaient la même chose !

Les policiers les ont avertis pour conduite irresponsable et se sont alors assurés qu’ils repartaient bien chez eux et ne recommenceraient plus. Parce que s’ils faisaient bien ça sur des parkings, il s’agit de parkings publics. Et le risque d’accident est bien sûr réel.