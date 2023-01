«C’est quelque chose sur lequel les gens n’ont aucune prise: Jess dit «oui» à son compagnon pendant leurs vacances de rêve mais meurt quatre jours plus tard dans des circonstances tragiques

« Ma voix a commencé a tremblé lorsque je me suis mis à genoux et que je lui ai demandé si elle voulait m’épouser. Elle a dit ‘Oh mon Dieu’, a commencé à pleurer et m’a dit ‘oui’. Le regard sur son visage voulait tout dire », explique Craig à nos confrères du Mirror.

Craig McKinnon était en voyage en Afrique du Sud avec sa compagne Jess Prinsloo, quand il a décidé de la demander en mariage. Le couple avait commencé son séjour idyllique depuis une semaine, quand le jeune homme a posé la question fatidique : « Une grande partie de sa famille vit en Afrique du Sud et elle n’y était pas retournée depuis six ans. Je savais qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour faire ma demande. »

Malheureusement, le bonheur du couple n’a été que de courte durée, car la jeune femme est morte dans des circonstances tragiques quatre jours plus tard. Jess était depuis toujours gravement allergique au lait, et elle a, sans le vouloir, été en contact avec du lait. Elle a fait une crise d’anaphylaxie et est décédée à l’hôpital le lendemain, le soir du Nouvel An.