Philippe Godin briguera un 4e mandat en tant que bourgmestre de Pepinster en 2024

On voyait finalement mal comment il aurait pu en être autrement. Autant dire que le mayeur sera certainement le grand favori à sa succession. Reste à voir aussi quelles seront les autres listes et les adversaires qui pourraient se mettre en travers de la route du groupe Pepin.

En tout cas, le bourgmestre pepin estime qu’il se doit de continuer le travail entamé depuis que son groupe est à la tête de la commune. Surtout qu’il va y avoir toute la reconstruction de Pepinster à gérer durant ces prochaines années. « Il reste pas mal de choses à accomplir et il est logique de vouloir rester pour poursuivre la reconstruction de notre commune », souligne Philippe Godin « Il reste énormément de travail à faire pour permettre à Pepinster de se relever de cette catastrophe. Et il est normal d’être là pour les citoyens, ainsi que pour les dossiers que l’on doit encore concrétiser et finaliser dans cette reconstruction. C’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. »