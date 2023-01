La Wallonie adopte un plan de réforme de ses pouvoirs locaux

Ce dernier va désormais poursuivre les négociations avec le secteur et les organisations syndicales en vue d’aboutir à l’adoption définitive de cette réforme qui concerne plus de 137.000 agents au sud du pays.

Concrètement, le plan prévoit la mise en place de procédures de recrutement et d’engagement adaptées et souples, dans le respect, notamment, des principes de publicité, d’égal accès à l’emploi public et de comparaison de titres et compétences. Il convient également de mettre en place des échelles plus attractives pour recruter certains profils (informaticiens,...) et de créer de nouveaux titres de compétence qui permettent l’accès à certaines fonctions au sein de la fonction publique locale.