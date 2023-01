Tablette Nokia T21, test et avis: une tablette familiale performante

Dès le premier coup d’œil, la tablette Nokia T21 rappelle directement le smartphone Nokia X30. Et c’est normal, car les deux appareils partagent le même slogan « conçu pour durer » avec cette coque en aluminium décrite comme durable. À l’intérieur, Nokia promet une durabilité au moins tout aussi efficace avec sa garantie de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à niveau du système d’exploitation, ici sous Android 12. Une fois en main, la première approche est plutôt bonne. La tablette n’est pas trop lourde avec ses 471g pour un écran qui est tout de même de 10,36 pouces. La surface de la coque est un peu glissante, mais rien de dérangeant, surtout si on a l’habitude de rapidement y attacher une housse de protection. Les boutons de volume sont placés un peu haut sur le côté, mais, de nouveau, rien de très gênant sur le long terme. La tablette se déverrouille avec un code, un schéma ou même par reconnaissance faciale, ce qui est très pratique.

Un son et une qualité d’image impressionnants Le premier réflexe est de lancer une vidéo YouTube et le rendu est assez impressionnant. Non seulement le volume au maximum offre un son puissant et sans bavure, de très bonne qualité, mais l’image est aussi magnifique. Pour le côté technique, Nokia indique que les haut-parleurs de la tablette sont équipés d’OZO Playback, ce qui offre cette clarté et l’impression que le son se propage autour de nous. Pour l’image, l’écran a une résolution 2K et la tablette est certifiée Widevine L1, qui garantit une grande qualité de streaming en VOD (Netflix, Prime, Disney +, etc.).

Quant aux performances, la tablette ne souffre d’aucune latence avec plusieurs applications (pas trop énergivores) ouvertes simultanément. La seule latence notée est apparue lors du lancement d’un jeu mobile (Saint Seiya Legend of Justice). Même avec les graphismes au plus bas, l’expérience n’est pas totalement fluide. Par contre, lorsqu’il s’agit de jeux mobiles plus simples, avec peu d’animations, tout se passe très bien. L’appareil est équipé d’un processeur Unisoc T612 (Octa-core : 2 x A75 and 6 x A55 @ 1.8GHz). On peut évidemment y regarder ses propres films et séries grâce à la mémoire interne de 64gb et un emplacement pour une carte SD. Au niveau de l’appareil photo et ses 8MP, avant comme arrière, le résultat est assez pauvre, mais ce n’est de toute façon jamais un point fort pour les tablettes. Les photos paraissent un peu floues avec une lumière artificielle. Le résultat est évidemment un peu mieux sous la lumière du soleil. Une grande autonomie Pour ce qui est de l’autonomie, Nokia assure trois jours d’utilisation grâce à sa batterie 8200mAh. Ce qui est en effet très bien, vu qu’on n’utilise pas une tablette aussi souvent qu’un smartphone. En utilisant surtout le côté multimédia, disons que le Nokia T21 tient surtout deux grosses soirées, soit tout de même un excellent résultat. Une charge rapide est même proposée, mais le chargeur fourni ne le permet pas. Pour terminer, la tablette offre deux dernières spécificités. Elle peut contenir une carte SIM, afin de l’utiliser comme un smartphone mais limité à la 4G (pour la version WIFI + 4G), et elle est compatible avec des stylets, pour les plus créatifs. Attention, il est important de signaler que seuls les stylets Wacom WGP et Wacom Active ES 2.0 peuvent être utilisés.