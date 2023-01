Le deuxième volet de la réforme des maisons de repos est lancé à Bruxelles

Depuis le 1er janvier 2023, de nouvelles modalités d’inspection sont mises œuvre par Iriscare, qui exerce et organise les inspections dans le secteur des aînés, le secteur du handicap, les services d’aide à domicile, les services actifs en réduction des risques (par exemple, la salle de consommation à moindre risque Gate) et dans les milieux d’accueil pour enfants (crèches, accueillants d’enfants…) à Bruxelles. Cela concerne, par exemple, les maisons de repos, les résidences-services ou encore les centres d’hébergement et de jour à destination des personnes en situation de handicap.

La mise en œuvre de cette nouvelle manière de travailler s’inscrit directement dans le cadre de la réforme du secteur des maisons de repos. Après l’adoption d’une nouvelle réglementation encadrant le secteur et créant la possibilité de sanctions administratives financières en cas de non-respect des normes, il était primordial de faire évoluer la philosophie des inspections en concertation avec le terrain. L’accompagnement des institutions permettra de développer de meilleures pratiques au sein des institutions et de mieux prendre en considération le bien-être et la qualité de vie et de soins des bénéficiaires. L’objectif étant de stimuler une dynamique d’amélioration continue.