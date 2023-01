SaprisKids, la boutique de produits pour enfants et de puériculture, déménage à Marcinelle: «Des locaux plus grands et ouverts, mais le même concept»

La petite enseigne d’articles pour les enfants, d’articles de puéricultures et de location de jeux de société va bientôt déménager de la rue de Montigny, pour s’installer à Marcinelle – Villette. « Nous ne déménageons pas très loin, car nous voulons que nos clients qui viennent en transports en commun, en train, en bus ou même en vélo, sachent toujours venir », lance Roxane Battisti, co-gérante de SaprisKids.

Le déménagement en lui-même est prévu le 29 janvier. Jusqu’au 28 janvier, pour « déménager le plus légèrement possible », SaprisKids propose de belles réductions sur ses articles, comme cela a été annoncé sur un post publié sur les réseaux sociaux. « Le concept ne change pas, que les clients se rassurent. On garde plein de partenariats avec des créateurs belges, les aménagements seront plus fluides, il n’y aura plus de colonnes dans le commerce, tout sera ouvert. Et on continue aussi la location et la vente de jeux. »