«Je n’ai pas su quoi faire de la célébrité pendant longtemps»: les acteurs de «Dawson» fêtent les 25 ans de la série (photos)

«C’était l’aboutissement de 5 ans d’auditions, des centaines d’heures sur scène, des milliers d’heures de voyage, de préparation, de rêve, d’espoir, d’entendre non et d’inventer des raisons de continuer », écrit l’inoubliable interprète de Dawson Leary, dont le quotidien avec sa bande d’amis de Capeside a passionné des milliers de jeunes à travers le monde. « Mais le changement s’est fait du jour au lendemain.»

«Il y a vingt-cinq ans aujourd’hui… ma vie a changé», peut-on lire sur le compte Instagram de James Van Der Beek . Aujourd’hui âgé de 45 ans, l’acteur devenu père de six enfants est ainsi revenu sur ses années « Dawson », alors que la série (dispo en intégralité sur Prime Video) vient de fêter son quart de siècle, ce 20 janvier 2023.

Et le complice de Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson de poursuivre : «Il y avait une vie avant de devenir célèbre… et une vie après. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs obstacles»,